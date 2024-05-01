هل شاهدت والدة سميرة سعيد من قبل؟.. إليكم الصورة الوحيدة على الإنترنت التي تجمعهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 12:48 صباحاً - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بـعيـداً عـن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

والدة سميرة سعيد

وهذا ما حدث مع«الديفا» سميرة سعيد حيث أثارت والدتها حالة كبيرة من الجدل، بعدما قامت ابنتها بنشر صورة لهما.

حيث نشرت الديفا سميرة سعيد صورة نادرة لها مع والدتها الراحلة “زهور” على حسابها بفيسبوك وعلقت عليها: عيد أم سعيد “وحشتينى”، وكانت والدة الديفا سميرة سعيد رحلت فى 13 أبريل من عام 2014.

وفاة والدة سميرة سعيد

وفي عام 2014، أعلنت الصفحة الخاصة للمطربة المغربية سميرة سعيد على موقع “فيسبوك” وفاة والدة النجمة، فيما كُتب:”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم وفاة والدة الفنانة سميرة سعيد ونتقدم إليها بتعازينا القلبية الحارة سائلين الله أنّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته”.

أحدث أعمال سميرة سعيد

من ناحية أخرى، تستعد النجمة سميرة سعيد لطرح فيديو كليب أغنية جديدة تحمل اسم “كداب”.

وشاركت سميرة سعيد جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برومو أغنية “كداب”، وظهرت فيها بإطلالة مختلفة، وكشف البرومو عن جزء من كلمات الأغنية يقول: “عليا أنا … حبيبي مش عليا أنا”.

وكانت آخر أغنيات سميرة سعيد هي “فن التفاؤل”، التي طرحت الفيديو كليب الخاص بها في شهر فبراير الماضي، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ، وإخراج نضال هاني.

وكانت أولى أغاني سميرة سعيد في العام الجديد 2024 بعنوان “كان”، من كلمات مصطفى ناصر، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع ماهر الملاخ.

أحدث ظهور لـ سميرة سعيد

يذكر أن سميرة سعيد شاركت متابعيها مؤخرا صور رحلة السفاري التي قامت بها برفقة نجلها شادي وعدد من أفراد عائلتها.

واختارت سميرة سعيد التوجه إلى محمية طبيعية في جنوب غربي كينيا، تشتهر بتواجد حيوانات مثل الأسود والفهود والفيلة والحمر الوحشية وأفراس النهر.

الخليج 365

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