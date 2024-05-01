أثارت الجدل بقبلاتها للفيشاوي ومثلت مصر في أولمبياد لندن.. معلومات عن ندى الكامل بعد انفصالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت ندى الكامل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان انفصالها عن الفنان الشاب أحمد خالد بعد زواج دام لمدة عام.

وكشفت "ندى" عن انفصالها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام" وعلقت: "صباح الخير، أنا سنجل، بارك الله في الجميع".

وأثارت "ندى" جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد انفصالها للمرة الثالثة

وإليكم أبرز المعلومات عن ندى الكامل:

1- تزوجت ندى الكامل المرة الأولى وأنجبت ثلاث بنات.

2- تزوجت ندى الكامل للمرة الثانية من الفنان أحمد الفيشاوي لمدة 4 سنوات.

3- كشفت ندى عن زواجها للمرة الثالثة في عام 2023 من الفنان الشاب أحمد خالد.

4- مثلت ندى الكامل مصر في أولمبياد لندن 2012 في رياضة النبالة بعد تأهلها من بطولة أفريقيا بنفس العام.

5- ولدت ندى الكامل في مدينة دمياط وهي من مواليد 27 أغسطس 1990.

6- أثارت قبلاتها مع الفيشاوي بالعديد من المحافل السينمائية جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها في مهرجان الجونة عام 2018

7- سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة إلى جانب مجال الإنشاء والمعمار والتطوير العقاري.

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