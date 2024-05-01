دينا الشربيني تكشف عن اسم حبيبها الغامض: "رجل أعمال من خارج الوسط الفني"

محمد اسماعيل - القاهرة - حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" تقديم لميس الحديدي ويعرض على قناة "Ontv".

وتطرقت "دينا" للعديد من الموضوعات منها نجاح الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد +1" الذي عرض مؤخرًا ضمن موسم دراما رمضان، إلى جانب مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بحياتها الشخصية لأول مرة.

وقامت "لميس" بسؤالها عن قصة الحب التي تعيشها وعن من هو هذا الشخص الغامض الذي ترفض الإفصاح عنه

وعلقت "دينا": "أول حرف من اسمه حسين وهو مصري وبيشتغل في رجل أعمال من خارج الوسط الفني خالص، واحنا كان بينا أصدقاء مشتركين كتير أوي، وكنا بنتقابل وسط أصحابنا لحد ما ارتبطنا واللي عاجبني فيه حاجات كتير هو محترم جدًا بيراعي ربنا عنده حته دينية يمكن مش بتبان أوي بس هي جواه".

واستكملت: "وجدع وعارفة لما حد يبقى عايز يعملك كل حاجة من غير ما يبان في الصورة، وأنا فاكرة كويس أوي صاحبي وقت أهلي كان من بعيد واقف عينه عليكي لو انتي محتاجة حاجة والحاجات دي بتفرق لي أوي، وهو أبعد ما يكون عن الأضواء واحنا شبه بعض في حاجات كتيرة أوي إلا دي، وهو متفهم أوي أني فنانة ويمكن في الأول كان مخضوض أو مش فاهم، وأنا ببقى مبسوطة أوي لما حد بييجي يتصور معايا وأشوف في عيون الناس نظرة حب وهو بيتبسط لإنبساطي".

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