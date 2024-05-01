الفنانة ريم أحمد عن والدتها: توفيت أعظم حاجة في حياتي

ياسر رشاد - القاهرة - ريم أحمد.. أعلنت الفنانة ريم أحمد رحيل والدتها اليوم الأربعاء، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام": أمى الجميلة الحبيبة الغالية أعظم حاجة فى حياتى… إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت والدتى فاتن الراعي أرجو قراءة الفاتحة والدعاء".

كما طلبت من متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الدعاء لوالدتها وكتبت:"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".

وسريعا ما نعاها النجم الكبير محمد صبحي، والذي شاركته ريم بطولة مسلسله الشهير "يوميات ونيس"، منذ مرحلة طفولتها وحتى الشباب، وقدم التعازي لأسرة الراحلة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الآسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعى والدة ريم أحمد (هدى) ابنتى فى ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيراً فى مشوارها معى.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتى وعمرو الصيفى صديقى الغالى وكل ولادك وحبايبك الصبر والسلوان".