بعد صدور ألبومه الجديد.. رامي جمال يتلقى رسالة خاصة من أنغام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة أنغام رسالة تهنئة الى الفنان رامي جمال بعد نجاح ألبومه الجديد وذلك عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها على “إنستغرام” .

وكتبت أنغام في رسالتها: “ألف مبروك ألبومك الجديد يا رامي، تستاهل كل النجاح يا موهوب يا محترم”.

وردّ رامي جمال على تهنئة أنغام له، قائلاً: “نغّومة الجميلة الصوت اللي مشرّف بلدنا شكراً”.

الجدير بالذكر أن رامي جمال تصدّر تريند “يوتيوب” بألبومه الجديد “خلّيني أشوفك”، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرح تسع أغنيات منه.

وكان رامي جمال قد طرح خلال الأسبوعين الماضيين أغنيتين من الألبوم، هما “خليني أشوفك” و”بقول وأكدب”، ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة تعاون خلالها رامي مع عدد من الشعراء والملحنين والموزّعين.

وجاءت أغنية “بيكلّموني” في المركز الثامن، وهي من كلمات مودي نبيل وألحان فارس فهمي، أما أغنية “أنت مين” فقد حلّت في المركز 12، وهي من كلمات أحمد المالكي وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.