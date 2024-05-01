“أنا لست قدّيساً”.. بون جوفي يعترف بخيانته لزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر مغنّي الروك آند الرول بون جوفي عناوين الأخبار والصحف الأميركية، بعد أن فجّر سلسلة من الاعترافات عن حياته الشخصية وعلاقته الزوجية.

وقال النجم الأميركي خلال مشاركته في برنامج “هافواي”: “لم أكن قدّيساً خلال فترة زواجي من دوروثيا هيرلي، بل خنتها أكثر من مرة”، مؤكداً أنه نجا مراراً بخياناته المتعددة، وعلاقاته مع فتيات أخريات.

وتحدّث بون جوفي أيضاً عن أيامه الأولى في مجال صناعة الموسيقى، فقال إنه دخل بعلاقات مع أكثر من 100 فتاة في ذلك الوقت، رغم زواجه وأولاده، مضيفاً: “أنا نجم موسيقى الروك آند رول… ولست قديساً”.

ووصف المغنّي العالمي الزواج بأنه “عبارة عن تحدٍ يومي”، وعبّر عن احترامه وحبه لزوجته، حيث قال: “وقفت إلى جانبي في أصعب الأوقات، وساندتني في أيامي السيئة”.

يُذكر أن بون جوفي متزوج منذ العام 1989 ولديه أربعة أبناء، هم: ستيفاني (30 عاماَ)، جيسي (29 عاماً)، جيك (21 عاماً)، وروميو (20 عاماً).