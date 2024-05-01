"يا كسرة ضهري".. وفاة عم الفنانة ميار الببلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، وفاة عمها

وكتبت ميار: "يارب الصبر من عندك في اللي أنا فيه ده، تختار لجوارك عمي الحاج سيد، أغلى وأحب إنسان ليا في حياتي"

وتابعت: "الضهر والسند نور عيوني عمي حبيبي، صاحبي وأطيب قلب في الدنيا، يا وجع قلبي الموجوع أصلا".

واستكملت: "اللهم اسكنه فسيح جناتك وتقبله في عليين يارب اغفرله يارب، لا نقول إلا مايرضيك، إنا لله وإنا إليه راجعون حبيبى يا عمي سلم على بابا وعمي عادل يا كسرة ضهري"

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو تتحدث خلاله عن اتهام أحد الشيوخ لها بالزنا، وذلك في تعليقه على حديثها عن طلاقها وعودتها إلى زوجها الحالي 11 مرة