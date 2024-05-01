تعرف على شرط حضور حفل روبي في شم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة روبي، ضمن نجوم سلسلة الحفلات المقامة بمناسبة شم النسيم، تحت عنوان "أكبر ماراثون غنائي، وفي مقدمتهم حمادة هلال، محمود العسيلي، حكيم، ومصطفى حجاج.

إدارة وادي دجلة، وضعت شرط لحضور الحفل، وهو أن يكون قاصرا على الأعضاء، ومنع دخول الزوار.

ويشارك، في إحياء الماراثون الغنائي، المقرر إقامته في مختلف فروع وادي دجلة، كل من حكيم، وحمادة هلال، ومصطفى حجاج، أبو، وفريق شارموفرز، نيكول سابا، وهشام عباس، ومحمود عسيلي

النجمة روبي، وصل عدد مشاهدات أغنيتها " 3 ساعات متواصلة"، إلى ما يزيد عن 3 مليون و 200 ألف، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، وهي من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، و توزيع توما.