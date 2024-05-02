فن ومشاهير

"ربنا يرحمه ويغفرله".. فيفي عبده تنعى ممثل حاكم منطقة العين الإماراتية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة ، الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بدولة الإمارات، والذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

وكتب "فيفي عبده"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أحر التعازي لدولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.. ربنا يرحمه ويغفرله".

وأعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، مساء اليوم الأربعاء، وإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دولة الإمارات لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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