أبطال مسلسل "صلة رحم" ضيوف برنامج "يحدث في مصر" الخميس.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحلَّ أبطال مسلسل صلة رحم، ضيوفًا على برنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس في تمام الساعة 10 مساءً.

ونشرت صفحة قناة "MBC مصر" برومو من حلقة البرنامج، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "بعد النجاح الكبير.. نجوم وصناع مسلسل (صلة رحم) في ضيافة يحدث في مصر،الساعة 10 مساءً على MBCMASR".

يستضيف الإعلامي شريف عامر في حلقة البرنامج كلًا من الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، والمخرج هاني نادي.

وعرض مسلسل "صلة رحم" في رمضان 2024، من بطولة إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنة، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

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