وائل نور.. زواجه من فنانة وأبرز أعماله وهذا سبب تراجعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في 2 مايو 2016 رحل عن عالمنا النجم وائل نور، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية

البداية

ولد الفنان وائل نور في 24 أبريل 1961 وحصل على دبلوم مَعهد السكرتارية، ثُمَ التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ونجح في أداء دور الشاب الشقي في أعماله.

فريد شوقي

الفنان الكبير فريد شوقي كان من أكبر الداعمين لوائل نور في بداية مشواره الفني، وجسد دور ابنه في العديد من الأعمال، لعل أبرزها: (البخيل وأنا، العرضحالجي، الموظفون في الأرض) وحققت هذه الأعمال وقتها نجاحا كبيرا

أعمال هامة

قدم الفنان وائل نور خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة أبرزها: (ذئاب الجبل، المال والبنون 2، البيه البواب، تووت تووت، ترويض الشرسة، انتحار صاحب الشقة) وغيرها من الأعمال

حياته الشخصية

تزوج وائل نور الفنانة أميرة العايدي، وأنجب منها سارة ويوسف ولم تستمر زيجتهما لأكثر من 7 سنوات، ثم تزوج من "غادة محمد"، وأنجب منها ولدا وبنتا، وبعد وفاته أنجبت ابنا آخر "حمزة".

لماذا تراجع مشوار وائل نور رغم بدايته الناجحة؟

في تصريحات خاصة لمصراوي، قال الناقد طارق الشناوي إن وائل نور "محير جدا"، فحينما ظهر كان الجميع يتوقع له أن يكون خليفة لأحمد رمزي.

متابعا: "ظهر وائل في بداياته الفنية بدور الشاب المشاغب، خفيف الظل، وعلى هذا النحو كان يختاره المخرجين".

وأكد الشناوي أنه لم يستطع إدارة موهبته على كافة المستويات، حتى أنه لم يكن موفقا على المستوى الشخصي، ومن هنا بدأ التدهور.

واختتم "الشناوي" حديثه: "وائل كان موهبة كبيرة، لكن ماكنش عنده ثقافة التعامل مع الوسط الفني، بجانب مشاكل شخصية هو عاشها، كل ده هو أثر سلبا على تواجده، وعلى اسمه في الحياة الفنية"

وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مديرية أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إخطار من العميد عمرو البشير مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، توصل إلى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه بأن قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.