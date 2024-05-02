“موسم الرياض” يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five

أعلن “موسم الرياض” عن طرح تذاكر النزال الملحمي المنتظر “five-versus-five”، التي أتيحت للجمهور عبر منصة “Webook” المختصة في بيع التذاكر.

وسيجمع النزال المقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل بـ”المملكة أرينا” بالرياض، عدداً من أبطال الملاكمة العالميين ذوي الأوزان المختلفة، حيث سيكون الجمهور على موعد مع المواجهة الرئيسية بين بطلي الوزن خفيف الثقيل الروسيين دميتري بيفول وأرتور بيتربيف.

وسيتضمن النزال واحدة من أكثر قوائم نزالات Undercard المميزة في تاريخ الملاكمة، حيث يواجه العملاق الانجليزي دانيال دوبويس من فئة الوزن الثقيل والذي يحمل في سجله ١٠ نزالات بدون هزيمة، البطل الكرواتي فيليب هرغوفيش، كما ينازل بطل الوزن الثقيل الصيني تشيلي تشانغ أمام البطل الأمريكي ديونتاي وايلدر والذي يحمل سجله ٤٥ نزالاً فاز في ٤٢ منها. وضمن نزالات الوزن خفيف الثقيل يتنافس الاسكتلندي ويلي هاتينسون والأمريكي كريج ريتشاردز.

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وسيلتقي على أرض المملكة أرينا أيضًا البطل الانجليزي للوزن المتوسط حمزة شيراز، والذي يتطلع إلى وضع اسمه ضمن فئة النجوم أمام الامريكي بطل الوزن المتوسط اويستن ويليامز، وأخيراً سيتلقي البريطاني نيك بول مع الامريكي راي فورد.

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