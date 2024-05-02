داليا مصطفى بفستان جرئ من داخل شقتها.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورا جريئة من داخل منزلها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت داليا مصطفى في إطلالة مميزة وجريئة، مرتدية فستان ذهبي لامع قصير.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "تبدين رائعة يا داليا"، "فعلا قمر"، "جميلة يا داليا استمري"، "جميلة ومتألقة كعادتك دائما"، "إيه القمر ده"، "حلاوتك يا قمر"، "جميلة وحسناء".

يذكر أن، آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

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