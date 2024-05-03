بعد قرار القبض عليه.. القصة الكاملة لخلاف ياسمين عز ونيشان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت المذيعة ياسمين عز عن حصولها على حكم قضائي ضد الإعلامي اللبناني نيشان على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما خلال تواجدهما في "منتدى الإعلام العربي" في جلسة بعنوان "الإعلام والتريند" في شهر سبتمبر من العام الماضي في دبي.

ونشرت "ياسمين" عبر "انستجرام": "صدر الحكم في 29-4-2024 بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز، وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذًا للحكم، كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي أنصفني وردلي حقي".

وتعود أزمة ياسمين عز ونيشان بعدما تأخرت الأولى عن حضور ندوة "الإعلام والتريند" على هامش فعاليات منتدى الإعلام العربي" في دبي وكان من المفترض أن تشارك في الجلسة إلا أنها غابت وسط انفعال "نيشان" ومعاتبتها على الملأ، لتقرر "ياسمين" عدم الرد على إساءة "نيشان" ورفع دعوى قضائية وأنها لن تقوم بالرد على الإساءة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بسبب افتعاله هذه المشكلة على حد قولها في تصريحات سابقة.

نيشان يسخر من غياب ياسمين عز

سخر الإعلامي "نيشان" من عدم حضور "ياسمين" جلسة "الإعلام والتريند" قائلًأ: "شكلها بتحضر الصوت الشتوي"، يمكن ياسمين مش عايزة تيجي أو مش حابه تيجي"، كما قام بسؤال الحاضرين: "تفتكروا ياسمين مجتش ليه؟"، ليردوا عليه قائلين: "عشان تبقي تريند"، كما أضاف عن السبب وراء تغيبها: "يمكن خايفة".

وأوضح "نيشان" أن السبب وراء تواجده هو طلب منتدى دبي للإعلام حتى يدير هذه الندوة عن كونه إعلامي محترف و"لكن ضيفتي اللي دعوها لم تحضر ولم تعتذر"، واصفًا الأمر على حد قوله بـ "عيب وقلة تقدير لكل الناس اللي موجودة".

كما تحدث "نيشان" عن عدم اهتمامه بالسبب وراء غياب "ياسمين" عن الندوة وأن شرف لها أن يقوم بسؤالها سؤال واحد ليصفها بـ "الخاسر الأكبر".

أول تعليق من ياسمين عز على سخرية نيشان

علقت "ياسمين عز" بشأن إساءة "نيشان" لها قائلة: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إدارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى وبناًء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيابي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا".

واستكملت: "وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق، وليعلم الجميع أنني لا انحدر لرد الإساءة بالإساءة وانما اترك الأمر للجهات المعنية في دولة القانون".

ياسمين عز مع عمرو أديب

نشرت "ياسمين" صورة لها مع الإعلامي عمرو أديب مؤكدة عن عدم خوفها من مواجهة "نيشان" ردًا على تصريحاته وعن محاورتها أحد أهم الإعلاميين في مصر والوطن العربي وعن عدم خشيتها من محاورة أي إعلامي مهما كان اسمه على حد قولها، وعلقت: "أعتقد أن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب لا تخشى من محاورة أي إعلامي آخر مهما كان اسمه".

ياسمين عز ترفض الاعتذار لنيشان

رفضت "ياسمين عز" الاعتذار لنيشان بسبب عدم حضورها قائلة: "بالإضافة إلى أني لم أعتذر لهذا الشخص ولن أعتذر كما أشيع في بعض المواقع، لأن ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس".

ياسمين عز تحتفل بفوزها على نيشان

خرجت "ياسمين عز" عن صمتها عقب الإعلان عن الفوز بالقضية ضد نيشان عبر برنامجها "كلام الناس" وكشفت عن مفاجأة قائلة: "مش أنا رافعة عليك قضية في مصر وخدت مجراها وعندك جلسة قريب بس أنا كنت عملهالك مفاجأة قولت أول ما أكسب قضية دبي ميهونش عليا أبدًا أخبي عليك قضية مصر، شوف أنا بعزك إزاي وعاملة خاطر للزمالة إزاي على قد ما قولت حوارات على قد ما خد عندك قضايا، وأنا حرصا مني ليك بقولك عندك قضايا في مصر، ونسيت أقولك أنا برج الدلو طيب بس مابينساش حقه وبياخد حقه تالت ومتلت وأخد الحق حرفة لكن بالقانون وعايز التريند خده بس بعيد عن حتتي".

وأضافت: "هل أنا كنت معزومة في بيتكم؟ عشان تقولي جيتي ولا مجتيش، أنا كل سنة معزومة بدعوة رسمية من المؤتمر المحترم مش معزومة في بيتكم، وصحيح إني أصغر في السن من السيد نيشان ولكن نصيحة احنا كإعلاميين كبار لازم نتقبل أي حدث بيحصل ونتعامل معاه، ضيف يتأخر ضيف مايجيش ده لا ينقصنا شيء ولا يزودنا فبلاش المساس بالآخرين من أجل الحصول على التريند، ولو فاكرين قبل المؤتمر بكام يوم انا مانشرتش حاجة عن المؤتمر ولا ذكرت اسمه زي ما هو عمل ونزل صورتي عنده وبقى أعلى بوست جاب تفاعل عنده على انستجرام".

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