أصالة تتغزل في شقيقها ومحمود الليثي مع الغزلان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم:

أصالة

نشرت الفنانة أصالة صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكانت الصورة لشقيقها "أنس" وتغزلت فيه قائلة: "أخي فيه من حلاوة قلب أبي وفيه من كرمه، من نبله، من فهمه، فيه من شغفه بالحياة وأمله بالناس، الله يحفظ لي ياك يا قطعة من روحي ومن قلبي الله يوفقك بكل شيء تعمله والله مع الطيبين يا طيب".

إنجي علاء

نشرت السيناريست إنجي علاء صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهو تلتقط صورة "سيلفي" في "الجيم".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستخدم فلتر على فمها باسم "سكوت".

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب متابعيها.

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع عدد من الكلاب.

فرح الزاهد

خضعت الفنانة فرح الزاهد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شبابية لاقت إعجاب متابعيها.

أشادت الفنانة فيفي عبده بكليب الفنانة سميرة سعيد الجديد "كداب"، وأعادت نشر مقطع فيديو من الكليب عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

محمود الليثي

نشر الفنان محمود الليثي صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وسط عدد من الغزلان بإحدى المحميات الطبيعية.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية مفعمة بالحيوية ولاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هدى الإتربي

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة بيضاء أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.