"اتعودت على كده".. أول رد من أحمد السقا على انتقادات السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رد الفنان أحمد السقا، على ما يثار ضده من انتقادات من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول هبوط أدائه التمثيلي الفترة الأخيرة.

وقال "السقا"، خلال استضافته ببرنامج "الراديو بيضحك" مع فاطمة مصطفى على إذاعة 9090، إنه اعتاد على تلك الانتقادات من الجمهور، مضيفًا: "في بداياتي الفنية كنت بضايق وبتصعب عليا نفسي، ولما لقيت الناس بتقول أن أي حاجة بيقدمها السقا بيخرج منها فنان سوبر ستار أو ميجا ستار بيهون عليا كتير".

وأضاف: "أنا زي أي بشر ممكن أضايق إن مجهودي غير مقدر، بس بقيت أحسبها إن أنا لسه عندي طالما الناس شيفاني عندي نواقص يبقى لسة عندي مساحة أشتغل عليها، وبقيت باخد الانتقادات بشكل إيجابي مش سلبي".

وعن رأيه في لجان السوشيال ميديا، عقب قائلًا: "اللي يعمل لجنة ويدفع فلوس عشان يشتم حد أو يهين حد أو يكسر نفس حد ديي عقابها عند ربنا كبير أوي، وقهر العباد وحش، ودايما احنا نقول ربنا يكفينا شر الرجال وقهر العباد، اللي بيعمل كده يشيل قدام ربنا".

ويشارك أحمد السقا، في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات، من بطولة شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من نيشان بعد إعلان ياسمين عز حصولها على حكم ضده

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2024/5/2/2576424/

في يومه الأول.. إيراد فيلم "السرب" يقترب من مليوني جنيه

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2024/5/2/2576402/