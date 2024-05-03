بعد تصدرها التريند.. 10 معلومات عن الفنانة أسماء جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الشابة أسماء جلال تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد اطلالتها الأخيرة التي خضعت لها ونشرت مقطع فيديو منها عبر حسابها على إنستجرام، ويأتي ذلك قبل أيام من احتفالها بعيد ميلادها الـ 30.

ونستعرض لكم معلومات عن أسماء جلال في السطور التالية:

- عمرها الحالي 29 عاما .

- تحتفل بعامها الـ 30 خلال الشهر الجاري يوم 22 مايو إذ أنها من مواليد 1995.

- شاركت في عدة مسلسلات منها "ظل الرئيس"، كلبش"، "لا تطفئ الشمس"، "الأب الروحي" ، "هربانة منها" ، "كلبش" ، "نسر الصعيد" ، والجزئين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات" ، "أنصاف مجانين"، "خلي بالك من زيزي" ، "الكبير أوي 6" ، "الغرفة 207" .

- شاركت في أفلام "122" ، "الحارث" ، "آل شنب" .

خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "أشغال شقة".

- في عام 2023.. تصدرت قائمة المحتوى الرائح على موقع "تويتر" بعد ظهورها في الحلقة 23 ببرنامج "رامز نيفر ايند" للفنان رامز جلال. قالت عن سبب رفضها الإرتباط بأحد الأشخاص الذي تقدم لخطبتها: "مكنتش مرتاحة".

- نفت وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان أمير المصري.

- قالت عن مواصفات شريك حياتها، إنه يجب أن يكون شخصا متفهما وداعما لها ومتواضعا وناجحا ولديه الشغف وأن يكون مهتما بأن يسمع لها.

- تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "ولاد رزق 3" بدور العرض.