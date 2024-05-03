بعد ظهورها بطرحة زفاف.. مايا دياب تكشف حقيقة زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت المطرب مايا دياب، حقيقة زواجها بعد ظهورها خلال الأيام الماضية وهي مرتدية طرحة زفاف.

وقالت "مايا" ببرنامج "عرب وود" بشأن زواجها: "2024 لأ .. 2025 لا أعرف إذا شيء مناسب أكيد ليه لأ".

وأضافت: "أنا لم اعتزل الغرام.. لا يمكن أن نعتزل الغرام هذا الشعور لا يمكن أن تخفيه".

ومنذ أيام، نشرت مايا دياب صورة لها ظهرت فيها بفستان أسود بلا أكمام، وطرحة عروس بيضاء مع طوق من الورود، وظهر في إحدى الصور تاريخ محذوف يومه مدون عليه جملة"احفظوا التاريخ".

وكانت مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة ايجابية" ، و "تقلان" ، و "كلن قالولي".

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