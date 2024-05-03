شبيه مبارك يثير الجدل من جديد:"أتمنى مقابلة محمد صلاح وأغني بالعربي قريبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل المطرب والموسيقار الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا ضيفًا على موقع "Sky News Arabia" وتحدث خلال حواره عن تصدره مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية بسبب الشبه الكبير بينه وبين الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وذلك خلال مشاركته كأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج المسابقات "Indian Idol" وهو النسخة الهندية لبرنامج المواهب الشهير "American Idol".

وتطرق " أبهيجيت بهاتاشاريا" لتصدره السوشيال ميديا، وعن صدمته من الحديث عنه من قبل الشعب المصري، وسعادته بالشهرة الواسعة التي نالها بالشرق الأوسط وعن حلمه بمقابلة نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وعن تصدره السوشيال ميديا في مصر قال: "أبنائي وأصدقائهم عندما علموا عن شهرتي في مصر، فوجئوا وصاروا يهتفون باسم محمد صلاح وذلك لحبهم لرياضة كرة القدم، لذلك صرت أشاهده منذ أيام فقط، وبصراحة أحب أن أشارك المسرح مع محمد صلاح عندما أكون في مصر، فهو حلم أتمناه".

وعن الشعب المصري قال: "وإذا أراد الشعب المصري سأغني له أغنيتي باللغة العربية والعديد من المصريين لا يعرفون هذه الأغنية وأعتقد أن الناس في مصر يحبونني كثيرًا ويريدون مني أن أفعل كل ما يريدون وأنا مستعد لكل ذلك عمري الآن أكثر من 60 عامًا وسأفعل ما يريدون هذا وعدي لهم".

واستكمل: "مؤخرًا أنا أفكر بعد هذا اللقاء لا أريد مشاركة الغناء مع المطربين المشهورين فهم لا تنقصهم شهرة لذا فأن الخطة هي أن أقوم بعمل شيء ما، والتعاون مع بعض الأشخاص الموهوبين حقًا لا أريد المشاهير".

أبهيجيت بهاتاشاريا هو مغني بنغالي ولد بطبقة متوسطة من كانبور، كان والديه ضد غنائه في البداية لكنه عارضهما وقرر أن يحترف الغناء نظرًا لعائلته التي احترف العديد منهم الغناء والموسيقى.

قدم "أبهيجيت" العديد من الأغاني بالعديد من اللغات منها "البنغالية، الماراثية، التاميلية، البهوجبرية، البنجابية، الأوديا" وغيرها من اللغات.

ولد "أبهيجيت بهاتاشاريا" في 30 أكتوبر عام 1958 في كانبور، الهند، وهو الأصغر بين أربعة أشقاء وزوجته "كاملا بهاتاشاريا"، وبدأ الغناء على المسرح منذ عام 1970 وقرر أن يحترف الغناء في بوليوود عام 1981.



كانت بداية مسيرته الغنائية في بوليوود من خلال مخرج الموسيقى الهندي "آر دي بورمان" وقاما سويًا بالعديد من العروض المسرحية كمغني معه، لينطلق بعدها وشارك كبار النجوم في بوليوود أبرز أعمالهم السينمائية منهم "عامر خان، شاروخان، سونيل شيتي، فيجاي أناند، سيف علي خان، جوفيندا" وحقق معهم العديد من النجاحات.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين تنشر صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي: نورتي بلدك الثاني مصر

في يومين.. إيرادات فيلم "السرب" تقترب من 4 ملايين جنيه