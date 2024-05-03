بحضور لقاء سويدان وخالد جلال.. 14 صورة من عزاء والدة ريم أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

توافد نجوم الفن على عزاء والدة الفنانة ريم أحمد الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وشهد العزاء حضور المخرج الكبير خالد جلال، الفنانة لقاء سويدان، الفنان أشرف زكي، الفنان أيمن عزب، وعدد من صناع الفن الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء، وسط تأثر ريم وبكائها حزنًا على فراق والدتها.

وكشفت "ريم" عن وفاة والدتها يوم الأربعاء الماضي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" ونعتها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي فاتن الراعي، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة، ولا نراكم في مكروه".

وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير بمقابر المجاورين في صلاح سالم وقامت بتوجيه الشكر لمن حضروا الجنازة قائلة: "شكر الله سعي كل من حضر صلاة الجنازة والدفن، الحمد لله الأمانة وصلت".

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