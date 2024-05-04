آمال ماهر تتألق بغناء "حاول تفتكرني" و"اللي قادرة" من حفل جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تألقت الفنانة آمال ماهر بحفلها الغنائي الساهر الذي يقام مساء اليوم الجمعة في جدة ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" وذلك على مسرح أونيكس بقيادة المايسترو وليد فايد وسط حضور جماهيري كبير.

وقامت "امال" بغناء ميكس من الأغاني ما بين أغاني الزمن الجميل وعدد من أغانيها الشهيرة، حيث قامت بغناء أغنية "حاول تفتكرني" للراحل عبد الحليم حافظ، إلى جانب أغنيتها "اللي قادرة" وسط تفاعل الجمهور.

وقع اختيار الفنانة أمال ماهر على أغنية "قالوا بالكتير كام يوم"، وظهرت "آمال" بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان أحمر مخملي وحرصت على تحية الحضور فور صعودها على المسرح، واختارت أغنية "قالوا بالكتير كام يوم" لتبدأ بها الحفل وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان تامر عاشور وسط حماس الجماهير الحاضرة في مسرح الحفل.

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

يذكر أن آخر مشاركات امال ماهر الفنية كانت بأغنية "كسبتوا الرهان" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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