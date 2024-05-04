بالصور- بيلا حديد تتألق بفستان شفاف في شوارع نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت، مجموعة صور لعارضة الأزياء الأميركية الفلسطينية بيلا حديد، ظهرت فيها بإطلالة شفافة أنيقة.

ورصدت عدسات الكاميرات صور لبيلا حديد في شوارع نيويورك، ظهرت فيها بفستان شفاف أنيق، أثار جدلا واسعاً.

وخطفت بيلا حديد الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستان بلون حيادي شفاف، من "Christian Dior" من تصميم جون غاليانو "John Galliano" ، من مجموعته القديمة التي تعود لعام 2004.

جاء الفستان بقصة ضيقة تعانق الجسد، وطويلة تصل إلى أسفل الركبة، كما أنه بدون كمين. وتميز القسم العلوي منه بأنه مزين بالفراشات، اما الجزء السفلي فجاء بتفصيل الشراشيب.

واكملت بيلا إطلالتها بمجوهررات أنيقة، إذ اختارت عقد صغير وحلقتين وخاتم من الاماس. وانتعلت حذاء مفتوح بكعب عال وباللون البيج، من "Giuseppe Zanotti".

ومن الناحية الجمالية تركت بيلا حديد شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياج-ا ناعما أبرز ملامحها.

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