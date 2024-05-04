خمسة آلاف شخص لبّوا دعوة عمر العبداللات لهدف إنساني

لبى أكثر من خمسة آلاف شخص، دعوة الفنان عمر العبداللات، لمشاركته حفله الجماهيري الخيري الذي أحياه مساء يوم أمس الجمعة، في مسرح المدرج الروماني بوسط العاصمة عمّان، والذي رصد ريعه لدعم مرضى السرطان في الأردن وقطاع غزة .

الحفل الجماهيري الكبير، الذي نظمته جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، كسر فيه العبداللات صمت الفعل الفني، مقدماً مجموعة من أغانيه التي تحمل رسالة الوطن، وتجسّد الهم المشترك مع الأهل في فلسطين، فغنى وأطرب وأبدع، فتفاعل الجمهور مع أغانيه التي تغنت بالأردن وفلسطين وبالحرية. وحضر الحفل وزير السياحة الأردني معالي السيد مكرم القيسي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات والعديد من الشخصيات المهمة .

ويأتي التبرع بريع الحفل، تنفيذاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يساند منذ البدء الأطفال من مرضى السرطان في الأردن وقطاع غزة، وسخر كافة التسهيلات لعلاجهم ، وأثبت العبداللات في الحفل ، نجاحه الدائم فنياً وجماهيريًا.