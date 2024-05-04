"كان رجل عظيم".. أحمد سعد ينعى بدر بن عبدالمحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعي المطرب أحمد سعد، الأمير الشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 4 مايو عن عمر ناهز الـ 75 عاما.

وكتب سعد، عبر حسابه على "إنستجرام": "البقاء لله والدوام لله في سمو الأمير بدر بن عبد المحسن.. حقا كان رجل عظيم ومن أخلاقه أكيد هو الآن في مكان عظيم".

الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود من مواليد الرياض في 2 أبريل 1949م، وعرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راق تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة العربية السعودية والعالم العربي.

وكرمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنحه وشاح الملك عبد العزيز عام 2019، ونشأ في بيت علم وأدب حيث كان والده محبا للعلم والأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب، ومجلس والده مليء بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين في ذلك الوقت ما كان له الأثر البالغ في حب الأمير بدر للأدب والشعر.

ودرس مراحله الابتدائية بين السعودية ومصر والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا في الإسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض كما درس في بريطانيا وفي الولايات المتحدة الأميريكية.

اقرأ أيضا:

وفاة الأمير والشاعر بدر بن عبد المحسن عن 75 عاما..وتركي آل الشيخ ينعيه

عمر كمال يكشف تفاصيل تعرضه للسطو بأحد البنوك في أمريكا: "كان معاه قنبلة هيفجرها"