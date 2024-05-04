بالفيديو| أيتن عامر تغني "عيونه دار".. وتامر حسني: إيه الحلاوة دي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك المنتج حسام حسني، متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من حفل المطرب تامر حسني، الذي أقيم في العين السخنة.

وظهر في الفيديو تامر حسني على المسرح وإلى جواره الفنانة أيتن عامر تغني واحدة من أشهر أغانيه "عيونه دار"، وعلق الجمهور "حبيت صوتها، أحلى أيتن وأحلى تيمو، الإحساس اللي في صوتها، أنا بقول هي أيتن بس مش مصدق إن ده صوتها".

وعقب انتهاء أيتن من الغناء، علق تامر "إيه الحلاوة دي يا أيتن"، لترد: "حلاوتك انت يا تيمو، عايزة أشكر تامر أنا بحب الأغنية دي جدا، وشكرا إننا غنيناها سوى النهاردة".

جدير بالذكر أن أيتن عامر شاركت في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، مع الفنان ماجد المصري، كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" للفنان ياسر جلال.