تركي آل الشيخ يعلن تأجيل نزال الملاكمة لهذا السبب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تأجيل نزال الملاكمة بين الملاكم الروسي أرتور بيتربيف والملاكم الروسي ديمتري بيفول والذي كان من المقرر إقامته مطلع شهر يونيو المقبل.

ونشر "تركي" سبب تأجيل النزال عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وقال: "بعدما علمنا بخبر إصابة بيتربيف، سنقوم بتأجيل النزال بين بيتربيف وبيفول الذي كان من المقرر إقامته يوم 1 يونيو لموعد آخر هذا العام، وأتمنى لأخي أرتور الشفاء العاجل ومع ذلك نزالات الملاكمة الأخرى ستظل في موعدها أول يونيو".

وأعلن "تركي" مؤخرًا عن برنامج للمواهب السعودية باسم "مصنع الكوميديا" وسيقدم خلاله عدد من المواهب الكوميدية السعودية، ويترأس لجنة تحكيمها الفنان السعودي حسن البلام رفقة هاني النصار وخالد أمين.

يذكر أن "تركي آل الشيخ" كشف مؤخرًا عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.



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