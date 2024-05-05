غدا.. "ترومبيت" محمد حلمي يعزف أغاني أفلام الرسوم المتحركة على المسرح الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

فى إطار احتفالات الثقافة المصرية بعيد الربيع، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين 6 مايو على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج أكثر من ثلاثين أغنية من أشهر أفلام الرسوم المتحركة في قالب استعراضي بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين، منها: "الحورية الصغيرة، الجميلة والوحش، علاء الدين، طرزان، هركليز، الأسد الملك، مولان، فروزن وتوى ستوري بالإضافة لأغنية الدنيا ربيع .

يُذكر أن محمد حلمي تخرج في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 2006 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعين به عام 2007، انضم لأوركسترا القاهرة السيمفوني وكان أصغر عازف به، حاز على جوائز كثيرة في عزف الترومبيت، عمل كمذيع فى إحدى القنوات الفضائية وحصل على جوائز عديدة في مجال الإعلام وظل فى المجال لمدة 6 سنوات ثم عاد لممارسة الموسيقى وعزف الترومبيت، وحاليا يعمل كمدرس في الكونسرفتوار، بدأ حفلات أغاني الرسوم المتحركة عام 2006 ليكون فريقه من الأطفال الموهوبين، والآن الفريق هو الجيل الرابع الذي يقدم هذا اللون الفني، حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير .