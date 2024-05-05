في أربعة أيام.. إيرادات فيلم "السرب" تقترب من 10 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 1 مايو فيلم "السرب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "شقو"، "فاصل من اللحظات اللذيذة" و"عالماشي".

وحقق الفيلم في يومه الرابع بدور العرض إيرادا بلغ 2 مليون و421 ألفا و168 جنيها، لتصل إيراداته في أربعة أيام 9 ملايين و330 ألفا و238 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم "السرب" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السقا، شريف منير، صبا مبارك، محمد ممدوح، نيللي كريم، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، دياب، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

"السرب" سيناريو وحوار عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال. والفيلم مأخوذ عن أحداث حقيقية.