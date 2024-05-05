مسلسل تلفزيوني جديد يستعرض حياة غاندي في شبابه.. إليكم التفاصيل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعرض مسلسل تلفزيوني جديد سنوات من حياة “مهاتما غاندي” عندما كان شابا خجولا قبل أن يصبح زعيما للأمة من داخل حانة تاريخية في لندن وأماكن بريطانية أخرى.

وتعتزم الشركة المنتجة تصوير مسلسل من ثلاثة مواسم يستند إلى كتابي السيرة الذاتية للمؤرخ “راماتشاندرا جوها” وهما “غاندي قبل الهند” و”غاندي: السنوات التي غيرت العالم”.

ويقول “سامير ناير” العضو المنتدب لشركة الإنتاج الهندية “أبلوز إنترتينمينت” إن المسلسل الذي يضم أكثر من جزء “على غرار سلسلة “ذا كراون” من إنتاج نتفليكس إلى حد كبير يتيح نظرة أوسع على حياة غاندي من خلال الأفلام على سبيل المثال”.

وقال ناير لرويترز خلال فترة الراحة أثناء التصوير “إنها قصة غنية جدا لا يعرف عنها سوى القليل من الناس. أنت تعرف الرجل ولا تعرف القصة”.

وبدأ إنتاج الموسم الأول، المكوّن من ثماني حلقات، في الهند منذ بداية العام وجاري التصوير في مومباي وجوجارات وكذلك بريطانيا، وهو من إخراج هانسال ميهتا ويؤدي دور البطولة فيه “براتيك غاندي”.

ويُذكر أنه ليس هناك صلة قرابة بين براتيك ومهاتما غاندي غير أنه لعب بالفعل دوره على خشبة المسرح خلال السنوات الثماني الفائتة في الهند.

وذكر المخرج أن المسلسل يسعى إلى جذب الجماهير الأصغر سنا، من خلال اختيار الممثل البريطاني “توم فيلتون” المعروف بأدائه في الأفلام المقتبسة من سلسلة كتب هاري بوتر للمشاركة في البطولة.

ويلعب فيلتون دور “يوشيا أولدفيلد” الذي كان صديقا لغاندي عندما كان يدرس القانون في لندن، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.