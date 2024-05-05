كريم فهمي يرفض الحديث عن طلاق شقيقه وهنا الزاهد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رفض الفنان كريم فهمي الحديث عن أسباب طلاق شقيقه الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، وذلك خلال استضافته في برنامج كتاب الشهرة المعروض على قناة الجديد.

وقال كريم "مش حابب اتكلم في موضوع هنا وأحمد لأسباب خاصة، لكن فيما يتعلق بما قيل إننا ضغطنا على أحمد للزواج من هنا هذا لم يحدث وإشاعة".

وردًا على سؤال هل يرفض التعاون معها في أي عمل فني مستقبلا، أوضح "العمل هيبقى بتاعي في الأول وفي الأخر ولو مناسب ليها على دماغي"، ليسأله مقدم البرنامج "غرور؟"، ويرد كريم "أبدا هنا كانت مرشحة تعمل دور في فيلم ديدو، وكنت أتمنى بس محصلش توافق وهي ممثلة شاطرة جدا.. أنا عادي معنديش مشكلة نشتغل سوا هي دلوقتي زميلة فقط ولها كل الاحترام، ومش مجال اطلع أتكلم عليها في برنامج".

وتابع "لا أحكي عنها سلبا ولا إيجابا، فيه شوية مشاكل وعشان اتكلم عنها وأقول إني مش غلطان هضطر أتكلم عن حد دخل بيتنا، وفي النهاية لم ولن أنا ودانيا نتدخل نهائيا إلا في الصلح وفي الخير".

كريم فهمي أطل على جمهوره في رمضان 2024 من خلال المشاركة كضيف شرف في مسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين.