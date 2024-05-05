بعد إثارتها الجدل.. لماذا تبكي شيرين عبدالوهاب في الكويت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب، حالة من الجدل، بعد دخولها في حالة بكاء، خلال الغناء على مسرح أرينا الكويت، في الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

المطربة شيرين عبدالوهاب، خلال تقديمها الحفل، الذي أقيم ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع، دخلت في نوبة بكاء هستيري، عند تقديمها أغنية "كده يا قلبي".

وتصدرت المطربة قوائم مواقع التواصل، مع انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة البكاء، وهي تغني مقطع من "كده يا قلبي"، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع أمين بو حافة.

وقدمت شيرين عبدالوهاب الأغنية للمرة الأولى في مسلسلها طريقي، الذي طرح عام 2015.

المفارقة هنا أن واقعة البكاء، وعلى مسرح حفل يقام في "الكويت" بالإضافة إلى كونه يعد الأول الذي تقدمه المطربة بعد إعلانها الانفصال عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب، ليست الأولى من نوعها

وشهد شهر مارس 2022، تقديم المطربة شيرين عبدالوهاب حفل في الكويت، كان الأول لها، عقب انفصالها للمرة الأولى عن الفنان حسام حبيب.

وزاد من سخونة الجدل وقتها، ظهور المطربة شيرين عبدالوهاب مرتدية بدلة رياضية، قبل بكائها على المسرح أثناء تقديم أغنيتها الشهيرة "متحاسبنيش"، من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

المطربة شيرين عبدالوهاب، أكدت في تصريحات لها عقب حفل الجمعة الماضي، أن لديها 6 أغاني جاهزة للطرح، وتنتظر موقف الشركة المنتجة روتانا.

شيرين عبد الوهاب حفل الكويت 2024

شيرين عبد الوهاب حفل الكويت 2022