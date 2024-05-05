فيلم السرب يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام الحريفة بطولة الفنان نور خالد النبوي، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان هشام ماجد، وفيلم عالماشي، بطولة الفنان علي ربيع، وفيلم أسود ملون بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان بيومي فؤاد.

وجاءت إيرادات الأفلام في السينما أمس السبت كالتالي

-فيلم السرب لـ أحمد السقا: 2.421.168 جنيه.

-فيلم شقو لـ عمرو يوسف: 865.545 جنيه.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد: 772.655 جنيه.

-فيلم عالماشي لـ علي ربيع: 110.690 جنيه.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

فيلم عالماشي

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

فيلم شقو

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

أبطال فيلم السرب

ويشهد فيلم السرب مشاركة عددٍ كبيرٍ من الفنانين من بينهم أحمد السقا ودياب وشريف منير ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم السرب

قصة فيلم السرب

يذكر أن يؤرخ فيلم السرب، لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.