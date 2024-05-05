بإطلالة ربيعية.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت النجمة ميرهان حسين، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، موجه التهنئة للمصريين بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

ونشرت "ميرهان" مجموعة من الصور على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتو طيبين".

وظهرت ميرهان حسين بإطلالة ربيعية مميزة، مرتدية فستان منقوش بالأزهار.

جدير بالذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض أحدث أعمالها، إذ تشارك في بطولة مسلسل أمير العوامري مع الفنان هاني سلامة، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، إلا أنه خرج من السباق قبل انطلاقه بأيام، على أن يتم عرضه خلال الفترة المُقبلة.

اقرأ أيضا..

كريم فهمي: عشت تجربة المساكنة ولم أفكر في الإلحاد