محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان وتلقيه العلاج في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر برنامج "Et بالعربي"، رسالة صوتية متبادلة بين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، والمطرب السعودي محمد عبده، عرضتها فضائية "العربية".

وكشف محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس.

وقال محمد عبده، في المحادثة الصوتية، التي نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف محمد عبده متأثرًا: "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

شركة روتانا للموسيقى " المسؤولة عن إدارة أعمال محمد عبده"، أعلنت في بيان نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، توصلها لاتفاق مع المطرب، على تأجيل جميع الأنشطة التي كانت مقررة، وعدم الارتباط بأي فعاليات جديدة، حتى إشعار آخر.

اقرأ أيضا..

أطلق عليه هذا الوصف.. ماذا قال كريم فهمي عن محمد رمضان؟

في أربعة أيام.. إيرادات فيلم "السرب" تقترب من 10 ملايين جنيه