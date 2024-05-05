هيفاء وهبي تطرح “يا نحلة”.. “مثل البلسم والعسل عالقلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية جديدة بعنوان “يا نحلة” عبر قناتها على موقع يوتيوب ومختلف المواقع الموسيقية.

ونشرت هيفاء وهبي مقطع من الأغنية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلة: “يا نحلة .. ماذا لو كان هناك غسالة ومسحوق لتنظيف المشاعر .. فهناك ناس مثل البلسم والعسل عالقلب وهناك من هم مثل الفيروس والسم، فيديو يا نحلة الآن على قناتي الرسمية يوتيوب، والأغنية على جميع المنصات الرقمية”.

وأغنية “يا نحلة” هي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع ، وميكس وماستر سليمان دميان، وتصوير محمد يوسف.

حققت الأغنية نجاحًا لافتًا منذ اللحظة الأولى لصدورها حيث تصدّر هاشتاغ “#يا_نحلة” الترند على موقع “تويتر” في لبنان ومصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب وغيرها من البلدان العربية، إذ تلقّت هيفاء آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي عبّر من خلالها محبّوه عن إعجابهم بالأغنية.

وتأتي هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذي حققته النجمة هيفاء وهبي بأغنية “وصلتلها” التي طرحتها منذ 3 أشهر وتصدّرت قائمة الأغنيات الأكثر استماعاً في الوطن العربي.