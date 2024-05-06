شكرا لقرائتكم خبر عن يوري مرقدي يعود للساحة الغنائية بعد غياب 9 سنوات بأغنية "أنا عربي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان اللبناني يوري مرقدي أجدد أعماله الغنائية "أنا عربي"، بشكل فيديو كليب مصور وبإصدارين مختلفين لنفس العمل.

وتمثل "أنا عربي" العودة المنتظرة للنجم اللبناني للساحة الغنائية التي شهدت غيابه لأكثر من تسع سنوات منذ آخر ألبوماته، ويقدم خلالها مرقدي انطلاقة فنية جديدة ومختلفة تمامًا عن أعماله السابقة، مع تغيير جذري في الأسلوب الموسيقي.

وتعيد الأغنية إحياء ذكريات أكثر أغنيات يوري مرقدي نجاحًا "عربي أنا" والتي أطلقت شهرته نحو مصاف العالمية وظهرت للنور منذ 23 عامًا، ليقرر إحياء أمجادها من جديد ولكن بأغنية مختلفة تماما حتى وإن كانت متشابهة في الاسم، لكنه تحمل طابعًا فكريًا وموسيقيًا سيكون مفاجئًا للجمهور.

ويقدم يوري خلال الأغنية رسالة لمختلف ربوع العالم العربي مفادها أهمية الوحدة والتضامن لمواجهة تحديات الواقع السياسي والاجتماعي مع إبراز أهمية السلام والأخوة في صياغة عالم أفضل، كما يتطرق مرقدي للعالم الغربي برسالة استنكار وتوبيخ مفادها "أنا عربي مش إرهابي" في محاولة لكسر الصورة النمطية عن العرب التي يحاول الغرب نشرها. كما تحمل الأغنية معاني مختلفة وإسقاطات على الواقع الحالي.

ويخوض يوري مرقدي خلال العمل تجربة تسويقية وفنية غير معتادة، عبر إطلاق نسختين مختلفتين من نفس الأغنية في نفس التوقيت، تحمل كل منها لونا موسيقيًا مغايرًا، الأولى تعتمد على موسيقى الروك والأخرى تغوص في الموسيقى الإلكترونية، وكلاهما يتم إطلاقهما بشكل كليبات مصورة.