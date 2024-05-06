شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون صدموا الجمهور بإصابتهم بمرض السرطان.. آخرهم محمد عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن أصابت الوسط الفني بعد إعلان فنان العرب محمد عبده، عن إصابته بمرض السرطان، وهو الأمر الذى تسبب في صدمة كبير لجمهوره في أنحاء الوطن العربى لما يتمتع به من جماهيرية كبيرة ومحبة عظيمة، حيث تهافت الكثير على مواقع التواصل الاجتماعى للدعاء له بالشفاء العاجل، وهناك عدد من الفنانون الذين تسببوا في صدمة الجمهور بإعلان إصابتهم بهذا المرض الخبيث.

هيثم شاكرالفنان هيثم شاكر كشف عن إصابته بمرض سرطان القولون والذى تسبب في اختفائه عن جمهوره وأصدقائه، وقال هيثم: "إن إصابته بسرطان القولون بدأت منذ حوالي 8 سنوات، ولم يكن يريد إخبار أهله حتى لا يواجه بنظرة شفقة تؤلمه، وبدأ رحلة السفر للخارج للعلاج الذي تسببت مضاعفاته بمعدته في إنقاص وزنه بشكل ملحوظ"، وأضاف هيثم: "أنه ما زال يواجه متاعب في معدته رغم العلاج في هذه السنوات، لكنه راض تماما عن هذا البلاء الذي يعتبره اختبارا من الله لكي يقترب منه أكثر".إليساكشفت الفنانة اللبنانية إليسا فى بعض اللقاءات الصحفية أن المواقف الصعبة والضغط النفسي الذي تعرضت له في حياتها، أدى لإصابتها بمرض سرطان الثدى وخضعوها للعلاج الإشعاعى للتخلص منه، وأضافت قائلة: "مرضي لم يكن تجربة سيئة للغاية، على العكس تماماً، زادني قوة وإصرارا وعزيمة، ولا يزعجني الحديث كلياً عنه".

واستطردت حديثها قائلة: "البعض كان يريد سؤالي عن ما واجهته خلال فترة علاجي، ولكنهم كانوا يخشون رد فعلي، ولكن الحقيقة أحب كثيرًا الخوض في تفاصيلها لأنها خلقت مني شيئا جديدا وزادتني قناعة ورضا".

عايدة رياضالفنانة عايدة رياض أوضحت فى برنامج تليفزيونى أن سبب غيابها لفترة عن المشاركة فى الأعمال الدرامية أنها أصيبت فى بداية عام 2015 بمرض خطير، واضطرت على أثره الابتعاد عن التمثيل، نظرا لعلاجها بالكيماوى وبعد الانتصار على المرض عادت مرة أخرى للتمثيل. جمال يوسفأصيب الفنان جمال يوسف بمرض سرطان البلعوم لعدة أشهر وبعد تلقيه العلاج اللازم له تعافي واستطاع أن يتغلب على هذا المرض اللعين.