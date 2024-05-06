شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، وفاة عمه الإعلامى فاروق ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وكتب قائلاً: "انتقل إلى رحمة الله تعالي في أستراليا الإعلامي الكبير عمي فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا".

وفى شهر فبراير الماضى، أعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن وفاة عمه محمد فؤاد ياسين، شقيق النجم الراحل محمود ياسين، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك منذ قليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى عمى الغالي الأستاذ محمد فؤاد ياسين وكيل وزارة التربية والتعليم وموجه اللغة الإنجليزية نسألكم الدعاء".



وفى أكتوبر الماضى، حضرت الفنانة رانيا محمود ياسين والسيناريست عمرو محمود ياسين حفل تكريم والدهما الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، بالمسرح القومي.



