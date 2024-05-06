"أمام البحر".. مي سليم تخضع لجلسة تصوير احتفالا بشم النسيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بموسم شم النسيم.

ونشرت مي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل" ، "ما شاء الله" ، " زي القمر" ، "إيه الجمال ده" ، "تحفة الطقم عليكي" ، "أبيض على الأبيض".

وتنتظر مي سليم، طرح فيلمها السينمائي الجديد "بنقدر ظروفك" يوم 22 مايو الحالي.

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.