من أمام البحر.. هكذا احتفلت داليا مصطفى بـ شم النسيم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو من احتفالها بشم النسيم وظهرت فيه خلال تواجدها أمام البحر.

ونشرت داليا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد عليكم.. شم النسيم".

وقالت "داليا" بالفيديو: "عيد شم النسيم.. مين بياكل فسيخ ورنجة زينا .. احنا قاعدين على البحر بس هناكل في الشاليه.. عيد سعيد عليكم وكل سنة وأنتم طيبين".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ألف هنا" ، "إجازة سعيدة" ، "رنجة أه فسيخ لأ" ، "بالصحة والعافية" ، "أنا هاكل فسيخ ورنجة".

يذكر أن، آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.