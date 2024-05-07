فيفي عبده تنعى الأمير بدر بن عبدالمحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة فيفي عبده الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبدالمحسن، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 75 عاما.

ونشرت فيفي صورة للراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله و إنا إليه راجعون وفاة الأمير و الشاعر بدر بن عبدالمحسن الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله وأحبابه".

الشاعر و الأمير السعودي الراحل بدر بن عبد المحسن، ولد في الرياض عام 1949، وغنى من أشعاره نخبة من أبرز نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم محمد عبده، وطلال المداح، وعبد الله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي.

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