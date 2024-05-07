عصام صاصا بعد تسببه في موت شاب «أنا تعبان وهوضح كل حاجة»

ياسر رشاد - القاهرة - خرج المطرب الشعبي عصام صاصا، عن صمته بعد إخلاء سبيله بسبب حادث سير وقع أمس الإثنين أعلى دائري المنيب والذي أدى إلى وفاة شاب خلال عبور الكوبري .

وكتب عصام صاصا، عبر خاصية (الإستوري) بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، قائلًا:" الحمد له على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت.

عصام صاصا

وأضاف عصام صاصا، قائلًا:" ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرا لكل اخواتي اللي سألوا عليا وشكرا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا ".

وتابع “صاصا”: أنا طبعا ليا حق الرد بس أنا فعلا تعبان جدا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة.

عصام صاصا

تفاصيل حادثة عصام صاصا أعلى الدائري

قررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، لإدانته بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وتسليم المتهم لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ80 كم/س وأنه جار مراجعة الإدارة العامة للمرور في سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

عصام صاصا

اعترافات عصام صاصا

خلال عبوره الشارع بالتحديد أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدا من المعادي ومتجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحا: كنت جاي من المعادي متجه لبيتي في حدائق الأهرام وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.

قال مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام جهات التحقيق، إنه لم يهرب بعد أن دهس المواطن خلال عبوره الشارع بالتحديد أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري.

وأضاف عصام صاصا، وقفت لحد الشرطة ما جت ومهربتش، ومكنتش قاصد أموته، وهو كان بيعدي الشارع من مكان غير مخصص لعبور المشاة في طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري، وأنا كنت جاي من المعادي والحادثة حصلت الساعة 7 ونص.

وأوضح عصام صاصا، إنه كان عائدا من المعادي ومتجها إلى منزله الكائن بحدائق الأهرام، مشيرا إلى أن الحادث وقع أمام محطة أون ذا رن، موضحا: كنت جاي من المعادي متجه لبيتي وعند بنزينة أون ذا رن حصلت الحادثة على الدائري، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالى ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي.