هيفاء وهبي تهنئ إليسا على ألبومها الجديد "أنا سكتين".. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة هيفاء وهبي، التهنئة إلى الفنانة إليسا، بمناسبة طرح الأخيرة أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "أنا سكتين".

وكتبت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع X: "نعم الأشياء الجيدة تحدث لمن ينتظر، ألف مبروك حبيبتي إليسا على ألبومك الجديد، نجمة ساطعة وروحك جميلة.. أتمنى لكي كل النجاح الذي تستحقينه".

طرحت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، أغاني ألبومها " أنا سكتين"، عبر تطبيق انغامي، بعد عام من دخولها في نزاع قضائي، مع شركات "روتانا"، و "وتري".

النجمة إليسا، طرحت أغاني الألبوم، بعد تعديل اسمه من "بتمايل ع البيت"، إلى "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

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