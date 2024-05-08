بعد الخلافات.. رانيا يوسف: هذا العمل يجمعني مع حسين فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رانيا يوسف حقيقة الخلاف بينها وبين الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك بعد تداول أخبار عن تعاونهما معاً في فيلم “حمام العريس”، والذي يتم التحضير له لبدء التصوير قريباً.

وقالت رانيا في تصريح خاص لـ”لها”: “أبدأ تصوير فيلم “حمام العريس” منتصف أيار (مايو) الجاري، والعمل أحداثه في إطار كوميدي حول جريمة قتل، وأعد الجمهور بفيلم مختلف وهو من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح”.

وعن خلافها مع بطل الفيلم الفنان حسين فهمي، خاصة بعد أزمتهما بسبب الدريس كود بمهرجان القاهرة السينمائي قبل عامين، قالت: “لا يوجد أي خلاف بيننا، وهو فنان كبير وراقٍ، ولي الشرف بالتعاون معه في الفيلم”.

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “بقينا اتنين”، وشاركها في البطولة كل من: شريف منير، ميمي جمال، الراحل طارق عبد العزيز، إدوارد، وآخرين، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.