إطلاق نار على منزل دريك والشرطة تبحث عن الفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض منزل النجم دريك في تورونتو مساء اليوم، لهجوم ناري، أدى إلى إصابة أحد الأشحاص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ذكرت شبكة CBC تفاصيل الحادث، حيث نُقل الرجل المصاب على الفور إلى المستشفى، ونقل عن المُسعفين أن إصابات الرجل لا تهدد حياته.

في حين، أكدت شرطة تورنتو أن النجم العالمي لم يكن هو المُستهدف، وكتبت في منشور مُختَصر على موقع “إكس” أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 2:10 صباحاً بالتوقيت الشرقي بالقرب من زاوية شارعي بايفيو ولورنس، وعثر الضباط المستجيبون على رجل مُصاب بجروح خطيرة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى “Sunnybrook” القريب.

إلى ذلك، كشفت بعض المعلومات الصحافية أن الرجل الذي أطلق عليه الرصاص كان أحد حراس أمن دريك، في حين أكدت الشرطة أن المشتبه به فرّ في سيارة، ولم يتم تقديم أي أوصاف عن شكله أو السيارة التي كان يقودها.

كما أكد مصدر في الشرطة أن التحقيق الجاري يتركز حول منزل دريك، حيث تم إغلاق الشوارع المؤدية له وشوهدت سيارات الدورية في المكان.