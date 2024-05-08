مسلسل “بهار” يتصدّر في تركيا، فهل من موسم ثانٍ؟

يتربّع المسلسل التركي “بهار- Bahar “منذ بدء عرضه وللأسبوع الحادي عشر على التوالي، قائمة أكثر الأعمال التركية نجاحاً من حيث نسبة المشاهدة على منصة “شاهد”.

تدور أحداث المسلسل الدرامي “بهار”، الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة التركية المبدعة ديميت إيفغار، حول “بهار” المرأة الناجحة التي تخرجت من كلية الطب لكنها قرّرت أن تكون ربّة منزل مخلصة كرسّت حياتها لدعم زوجها الطبيب الجرّاح الناجح وولدَيهما. وفي لحظة تنقلب حياتها رأساً على عقب حيث تواجه المرض المفاجىء وتحتاج الى عملية “زراعة كبد”، وفي وسط معركتها الشرسة مع خطر الموت تكتشف العديد من الأسرار حول زوجها “تيمور” الذي يبدو زوجاً مثاليًا ولكنه يخونها مع حبيبته السابقة التي تعمل معه في نفس المستشفى.

وتتطور أحداث المسلسل ويدخل الى حياة “بهار” طبيبها المعالج “إيفرين”، الذي سيصبح في ما بعد منافسًا لـ زوجها تيمور.

النجاح الإستثنائي لـ مسلسل “بهار” يُذكرنا بنجاحات مسلسلات تركية عديدة إحتلت الصدارة لفترات طويلة منها “الطائر الرفراف” و”تشوكوروفا “وإخوتي” و”شراب التوت”.

مسلسل “بهار” المقتبس عن المسلسل الكوري “Doctor Cha” لا يحتل الصدارة فقط بسبب قصته المُغرية وأحداثه الانسانية والاجتماعية المشوّقة، بل لأن بطلة العمل الممثلة ديميت ايفغار هي بطلة حقيقة وقديرة، حقّقت نجاحات كثيرة في العديد من الأعمال التي شاركت فيها في السابق، فهي فنانة من الطراز الرفيع، لا تعتمد على شكلها وجمالها إنمّا على موهبتها الملفتة وأدائها المحترف.

ديميت ايفغار من الممثلات المتفوّقات في تركيا حملت سابقاً مسلسل “آفلو – الفناء” التركي على اكتافها على مدى ثلاثة مواسم متلاحقة وحقّقت من خلاله نجاحات كبيرة وفازت بأعجاب ومحبة الجمهور .

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يبقى ان نذكر انه ورغم المُماطلة في الأحداث التي تطال مسلسل “بهار” بموسمه الأول على غرار جميع المسلسلات التركية، حيث ينتهي عرض المسلسل في شهر حزيران المقبل بإنتظار بدء عرض الموسم الجديد منه في شهر آيلول/سبتمبر القادم،إلا ان المسلسل يحقق نجاحاً لافتاً، مع تطور أحداثه التي سنكشف منها جزءاً بسيطاً وهو ان “بهار” ستعود لحياتها العائلية بعد أن يندم زوجها على خيانته لها ويقرّر ان يتبرّع بجزء من كبده لها كي تكمل حياتها معه ومع طفليهما. فما هي الأحداث التي سيتناولها الموسم الجديد من المسلسل؟ لننتظر ونشاهد.

مسلسل “بهار” من بطولة :ديميت ايفغار، بوجرا جولسوي، محمد يلماز آك، إسيم أوزكايا، إليت أنداتش تشام، دميرهان دميرسيوغلو وغيرهم.