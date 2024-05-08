حفلات الأسبوع الثاني من مايو| كايروكي ومروان بابلو على مسرح واحد بالجامعة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - مزيج غنائي جديد يجمع بين فرق الأندرجراوند والراب، مع الفريق الشهير “كايروكي”، ومغني الراب مروان بابلو، على مسرح الجامعة الأمريكية، ضمن موسم حفلات الربيع في القاهرة.

يقام الحفل في 17 مايو على أحد مسارح الجامعة الأمريكية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أغنية مروان بابلو “المبدأ”

كانت أحدث أغاني مروان بابلو “المبدأ” التي طرحها خلال 48 ساعة الماضية، وسجلت أكثر من 460 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "زميلي بيسأل عن المبدأ وقت المادة بيروح فين؟ شفناكوش ليه وقت الزنقة وقت الجد كنتو فين؟ طلعوا قش، طلعوا خيش طلعوا عملة ‫Double face طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش ما صانوش العيش والملح ما صانوش مكلكعين وما صافوش دوروا على غيرنا ما لاقوش (قولهم) غلّوا بس ما غالوش (ووه) إصحوا معانا ما تناموش (قولهم) شكل وهيئة على فشوش كانو بيدعوا ما نقوموش بس النور مش هيشوفوه خيانة، غدر ونفاق بشر مكانهم تحت نعل الحذاء دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك Rendez-vous وأنا مع الـ ‫Cash في زميلي قالي "أنا معاك "تعدي وسط النار أنا هبقى هناك.

فريق كايروكي أغنية تلك قضية

أما فريق كايروكي فقد طرح أغنية “تلك قضية”، التي حققت نجاح جماهيري كبير، وتخطت حاجز 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “ينقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض؟ يبقى ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك ع المقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنساناً راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس واما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان؟ شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغارة جعان ويساوي المقتول بالقاتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية ”.