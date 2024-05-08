الأحد.. عرض "ليالي المحروسة" للمخرج عصام سعد على مسرح السامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تفتتح مسرحية "ليالي المحروسة" أولى عروضها على مسرح السامر في الحادية عشر صباح الأحد المقبل، باحتفالية خاصة، يحضرها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم رئيس الشئون الفنية.

"ليالي المحروسة" تقدمها فرقة السامر المسرحية، بقيادة الفنان محمد النبوي، مجانا للجمهور وطلبة المدارس، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة

ويستمر يوميا حتى الخميس 16 مايو وتعد المسرحية بمثابة تجربة جديدة للتعرف على تاريخ مصر الحديث ليس فقط للطلاب، وإنما لكل مواطن يريد التعرف على تاريخ بلاده بشكل مبسط، بدءا من فترة حكم المماليك لمصر، مرورا بالحملة الفرنسية، وفترة حكم محمد علي باشا، وحتى ثورة 25 يناير.

يشارك في تجسيد أبطال "ليالي المحروسة" من أعضاء فرقة السامر المسرحية، كا من سمر الشاذلي، نهال أحمد، إيمان أمين، طارق أنور، عاطف كساب، أشرف شكري، أسامة نعيم، محمود الشوكي، نجلاء عامر، ثريا ربيع، ماجد علي، عبدالله مهنا، علي شندي، أحمد يونس، أنس سليمان، وعبدالرحمن سليم.

العرض من تأليف وأشعار حمدي نوار، غناء وألحان باسم عبدالعزيز، استعراضات ماهر مفتاح، ديكور وملابس رانيا حداد، مكياج رانيا صابر، فيديو ومونتاج محمود صلاح، تصميم إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ محمد ممدوح الهادي، مشرف فني ياسمين سمير، مدير إنتاج أحمد عزيز.