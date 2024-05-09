"رجعوا لبعض".. فنانة تكشف عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

علقت الفنانة رشا سامي العدل، على تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن الفنان أحمد العوضي في برنامج "صاحبة السعادة"

وكتبت رشا عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "لكل الهبيدة اللي ماوراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اتنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدى ومع بعض"

وتابعت رشا العدل: "أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر.. هما أصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد"

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز قد تحدثت عن الفنان أحمد العوضي في برنامج "صاحبة السعادة" وقالت: "أحمد هو الحب الحقيقي في حياتي، أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه"