عمر الشريف يحل ضيفاً على الغردقة لسينما الشباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي أنه سيقدم عددا من كنوز السينما المصرية التي لم تعرض من قبل، وذلك ضمن برنامج دورته الثانية التي ستنطلق بمدينة الغردقة في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل إلى غاية الخامس والعشرين منه.

ولفت المهرجان عبر موقعه الإلكتروني إلى أن الدورة الثانية ستتميز بعرض أفلام مصرية تعرض لأول مرة ضمن برنامج سنوي خاص يتاح من خلاله لجمهوره من الشباب فرصة مشاهدة الأعمال الأولى لكبار المخرجين من خريجي المعهد العالي للسينما والتعرف على إبداعاتهم في مراحل البدايات تحديدا أثناء دراستهم الأكاديمي.

وفاجئ مدير المهرجان محمد الباسوسي متابعيه على صفحته بفيسبوك بحلول عمر الشريف ضيفا على مهرجان الغردقة لسينما الشباب، قائلا “تابعونا هذا الأسبوع ومفاجأة لم تعرض من قبل… تتوالى المفاجآت وجارى البحث عن كنوز سينمائية جديدة للشباب”.

إذ من المقرر أن يعرض المهرجان مشروع تخرج المخرج هاني لاشين بفيلم يحمل عنوان “مع مرتبة الشرف”، وفيلما آخر بعنوان “القارب” الذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان العالمي الراحل عمر الشريف قدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام.

وعن تفاصيل عرض فيلم “القارب” صرح الباسوسي في حديثه لبرنامج “مع خيري” على قناة “المحور”، أن لقاء جمعه بالمخرج هاني لاشين على هامش فعاليات مهرجان إسكندرية أتاح له الحصول على كنز من كنوز هذا المخرج مماثلة في فيلمين للراحل عمر الشريف وهما “القارب” و”الأصابع الذهبية” اللذين لم يسبق عرضهما من قبل.

وقال المخرج هاني لاشين في بيان “كنت أجهز لفيلمي ‘القارب’ الذي تناولت فيه الدور الذي لعبه المصريون في اكتشاف هذه الوسيلة المائية المهمة التي اكتشفوها نتيجة وجود نهر النيل العظيم وكان الفنان الكبير عمر الشريف عائدا لتوه من الخارج وقررت وأنا شاب في مقتبل العمر أن أطرق البيوت من أبوابها وذهبت إليه ووجدت منه كل ترحاب وتشجيع وحماس للمشاركة في العمل”.

وأضاف “في أول أيام التصوير ذهبت إلى البلاتوه وعرفت وقتها سر عالمية عمر الشريف التي لم تأت من فراغ، حيث فوجئت إنه متواجد بالأستوديو قبل موعد التصوير المحدد بساعتين وانتهينا من التصوير وشاهد الفيلم بعد الانتهاء منه وأشاد به وهو ما كان سببا في حماسه لنتعاون سويا مجددا في فيلمي ‘أيوب’ و’الأراجوز'”.

وأعرب لاشين عن سعادته بعرض فيلمي “مع مرتبة الشرف” و”القارب” في مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مشددا على أن عرض الأعمال الأولى للمخرجين الكبار فرصة حقيقية لكل سينمائي شاب ليتعرف على أفكار ورؤى أجيال سينمائية سبقته خاصة وأن هذه الأعمال تكشف إلى حد كبير عن موهبة صاحبها وتحدد خريطة مشواره ومستقبله الفني.

وهاني لاشين تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1976 وهي الدفعة التي ضمت عددا من كبار السينمائيين بينهم المخرج عمر عبدالعزيز والكاتب عاطف بشاي ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد.

وعمل لاشين فور تخرجه مساعدا لعدد من كبار المخرجين منهم حسن الإمام ونادر جلال ومحمد عبدالعزيز وأحمد يحيي. ومن أشهر الأفلام التي أخرجها “أيوب، الأراجوز، ليه يادنيا، العودة والعصفور، الفرح، وفي العشق والسفر”، كما أخرج عددا من الأعمال التلفزيونية بينها “البحار مندي، ألف ليلة وليلة، راجعلك ياإسكندرية، بيت الباشا، طيور الشمس، زمن عماد الدين، وذو النون المصري”.

وعمر الشريف الذي رحل في العاشر من يوليو/تموز 2015 شارك في العديد من الأفلام في هوليوود، ومن أشهر أدواره بطولة كل من أفلام: “دكتور جيفاغو، الفتاة المرحة، ولورنس العرب”. رُشِّح الشريف لجائزة الأوسكار، ونال ثلاث جوائز غولدن غلوب، وجائزة سيزر.

وتتضمن الدورة الثانية من مهرجان الغردقة لسينما الشباب الذي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو، مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب، ويخصص المهرجان جائزة تحت عنوان “الجائزة الخضراء” تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ.